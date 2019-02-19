19 Şubat 2019, Salı

SPOR TOTO SÜPER LİG

Mali devrim zirvesi!

Mali devrim zirvesi!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 19.02.2019

ile Süper Lig kulüplerinin başkanları, Bankalar Birliği’yle başlatılan ‘Mali Devrim’ projesiyle ilgili süreci değerlendirmek için bugün toplanıyor.

yönetimiyle Süper Lig kulüplerinin başkanları, bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Toplantıda, kulüplerin banka borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili süreç değerlendirilecek. Bankalar Birliği () ile TFF'nin ortaklaşa yürüttüğü projede önemli bir aşama geçildi. Kulüplerin bilançolarını değerlendiren ortak komisyon, düzeylerine göre kulüplere farklı yapılandırma modelleri oluşturdu. Toplantıda, başkanlarla hazırlanan rapor ele alınacak. TFF Başkanı 'in de toplantıya katılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere TFF ile TBB kulüpleri borç batağından kurtarmak için bir anlaşma yapmıştı. Yıldırım Demirören de geçtiğimiz ay A Spor'da TBB Başkanı 'la birlikte katıldığı programda anlaşma hakkında, "Kulüpler bütçeleriyle devam edecekler, borçlanma olmayacak. Acı reçete ile kulüplerimiz karşı karşıya kalacaklar, verilen bütçe miktarıyla transfer yapabilecekler. Bu bir milattır, zaman bizi haklı çıkaracak. Kulüplere nefes aldıracak imkanlar sunulacak" ifadelerini kullanmıştı.

GELİRLE UYUMLU NAKİT AKIŞI
TBB Başkanı Hüseyin Aydın da Mali Devrim ile ilgili süreci A Spor kanalında açıklamıştı. Aydın, "Ayakta kalabilecek, hayatını sürdürebilecek, çalışanları da mağdur etmeyecek şekilde, kulüplerin geliriyle uyumlu nakit akışını kurgulayıp paketleyeceğiz" bilgisini vermişti.
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