19 Şubat 2019, Salı
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GELİRLE UYUMLU NAKİT AKIŞI
TBB Başkanı Hüseyin Aydın da Mali Devrim ile ilgili süreci A Spor kanalında açıklamıştı. Aydın, "Ayakta kalabilecek, hayatını sürdürebilecek, çalışanları da mağdur etmeyecek şekilde, kulüplerin geliriyle uyumlu nakit akışını kurgulayıp paketleyeceğiz" bilgisini vermişti.
Mali devrim zirvesi!
Giriş Tarihi: 19.02.2019
TFF ile Süper Lig kulüplerinin başkanları, Bankalar Birliği’yle başlatılan ‘Mali Devrim’ projesiyle ilgili süreci değerlendirmek için bugün toplanıyor.
TFF yönetimiyle Süper Lig kulüplerinin başkanları, bugün İstanbul'da bir araya geliyor. Toplantıda, kulüplerin banka borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili süreç değerlendirilecek. Bankalar Birliği (TBB) ile TFF'nin ortaklaşa yürüttüğü projede önemli bir aşama geçildi. Kulüplerin bilançolarını değerlendiren ortak komisyon, borç düzeylerine göre kulüplere farklı yapılandırma modelleri oluşturdu. Toplantıda, başkanlarla hazırlanan rapor ele alınacak. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de toplantıya katılması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere TFF ile TBB kulüpleri borç batağından kurtarmak için bir anlaşma yapmıştı. Yıldırım Demirören de geçtiğimiz ay A Spor'da TBB Başkanı Hüseyin Aydın'la birlikte katıldığı programda anlaşma hakkında, "Kulüpler bütçeleriyle devam edecekler, borçlanma olmayacak. Acı reçete ile kulüplerimiz karşı karşıya kalacaklar, verilen bütçe miktarıyla transfer yapabilecekler. Bu bir milattır, zaman bizi haklı çıkaracak. Kulüplere nefes aldıracak imkanlar sunulacak" ifadelerini kullanmıştı.
GELİRLE UYUMLU NAKİT AKIŞI
TBB Başkanı Hüseyin Aydın da Mali Devrim ile ilgili süreci A Spor kanalında açıklamıştı. Aydın, "Ayakta kalabilecek, hayatını sürdürebilecek, çalışanları da mağdur etmeyecek şekilde, kulüplerin geliriyle uyumlu nakit akışını kurgulayıp paketleyeceğiz" bilgisini vermişti.
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