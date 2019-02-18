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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Giriş Tarihi: 18.02.2019
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları açıklandı.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı! Buna göre Beşiktaş'ın galibiyetine 1.60, beraberliğe 3.30, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.60 oran verildi.
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