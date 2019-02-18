18 Şubat 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...

İşte Beşiktaş - F.Bahçe derbisinin oranları! Favori...
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 18.02.2019

- Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları açıklandı.

-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları açıklandı! Buna göre Beşiktaş'ın galibiyetine 1.60, beraberliğe 3.30, Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 3.60 verildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Antalyaspor-Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler Antalyaspor-Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler
Nefes kesen maçta kazanan Kayserispor Nefes kesen maçta kazanan Kayserispor
Erzurumspor evinde kazandı! Erzurumspor evinde kazandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör