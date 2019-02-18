18 Şubat 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Antalyaspor-M.Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler

Antalyaspor-Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

’de 22. haftasının kapanış maçında 'in bu akşam deplasmanda ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

Lider , Spor Toto 'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak.

Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Koray Gençerler yer alacak.

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