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Antalyaspor-M.Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019
Süper Lig’de 22. haftasının kapanış maçında Medipol Başakşehir'in bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak.
Antalya Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Koray Gençerler yer alacak.
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