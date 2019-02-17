17 Şubat 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Rashad Muhammed kız arkadaşını kaybetti, maça çıktı!

Rashad Muhammed kız arkadaşını kaybetti, maça çıktı!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 17.02.2019

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed’in kız arkadaşı  hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Fransız futbolcu 'in kız arkadaşıbugün Norveç'te yaşanan hayatını kaybetti.

Kız arkadaşının ölüm haberini Demir Grup Sivasspor maçından kısa bir süre önce alan Rashad Muhammed'i takım arkadaşları teselli ederken, Fransız oyuncu müsabakanın 63. dakikasında Opseth'in yerine oyuna dahil oldu.

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