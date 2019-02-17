Rashad Muhammed kız arkadaşını kaybetti, maça çıktı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Fransız futbolcusu Rashad Muhammed’in kız arkadaşı trafik kazasında hayatını kaybetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Fransız futbolcu Rashad Muhammed'in kız arkadaşıbugün Norveç'te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kız arkadaşının ölüm haberini Demir Grup Sivasspor maçından kısa bir süre önce alan Rashad Muhammed'i takım arkadaşları teselli ederken, Fransız oyuncu müsabakanın 63. dakikasında Opseth'in yerine oyuna dahil oldu.