MAÇ SONUCU l Kayserispor 2-1 Göztepe l ÖZET

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen ve 3 golün kaydedildiği mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 2-1 kazanmasını bildi.

Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Hikmet Karamanlı Kayserispor 22. hafta maçında Göztepe'yi konuk etti. Geçen hafta Fenerbahçe'yi de mağlup eden ev sahibi ekip, bugünkü karşılaşmada Göztepe'yi de 2-1 yenerek seriyi 8 maça çıkardı. Evsahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Chery ve 88. dakikada Mensah kaydederken, Göztepe'nin tek golünü de Kayserispor'dan Deniz Türüç kendi kalesine attı.

Maçtan Dakikalar

1' Karşılaşma başladı

14' GOL! Kayserispor öne geçti! Deniz Türüç'ün asistinde topu ağlara gönderen Tjaronn Chery, skoru Kayserispor lehine 1-0'a getirdi.

26' Kayserisporlu Umut'un kaptırdığı topta hücuma hzlı çıkan Halil, ceza sahası civarındaki Castro'ya topu aktardı. Castro'nun şutunda top, savunmaya çarparak kornere çıktı.

39' Gouffran'ın duran toptan yaptığı ortaya altı pastaki Alpaslan etkili bir kafa vuruşu yaptı, Kayserispor kalecisi Lung direğin dibinden yaptığı kurtarışla mutlak golü önledi.

45' Mücadelenin ilk yarısı, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

51' Atila Turan'ın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Kravets çaprazdan sert bir vuruş yaptı, top yan ağlara gitti.

83' GOL! Kayserispor'un golünde asisti yapan Deniz Türüç, kornerden gelen topa ters bir vuruş yaparak bu kez kendi kalecisini avladı. Kayserisporlu futbolcular topun çizgiyi geçmediğini öne sürseler de VAR sonucunda gol verildi.

88' GOL! Göztepe'nin skoru eşitleyen golünden dakikalar sonra hızlı hücuma kalkan Kayserispor, Mensah'ın vuruşunda bir kez daha öne geçti.

90' Mücadele Kayserispor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Kayserispor - Göztepe ilk 11'ler

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Mensah, Deniz, Chery, Umut Bulut, Kravets

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Alpaslan, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Deniz