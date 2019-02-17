17 Şubat 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU l Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor l ÖZET

Erzurumspor evinde kazandı!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 Giriş Tarihi: 17.02.2019

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Demir Grup  karşı karşıya geldi. Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle 8 haftalık hasrete son verdi.

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