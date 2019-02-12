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SON DAKİKA: Yusuf Namoğlu istifa etti
Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 Giriş Tarihi: 12.02.2019
Son dakika haberine göre MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, TFF Başkanı Demirören'e istifasını verdi.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu'nun görevinden istifa etti. Son dönemde tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise Yusuf Namoğlu'nun istifasını kabul ettiği öğrenildi.
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