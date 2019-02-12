13 Şubat 2019, Çarşamba

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SON DAKİKA: Yusuf Namoğlu istifa etti

Yusuf Namoğlu istifa etti
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 13.02.2019 Giriş Tarihi: 12.02.2019

Son dakika haberine göre MHK Başkanı , Başkanı Demirören'e istifasını verdi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı 'nun görevinden istifa etti. Son dönemde tepki çeken hakem kararlarının ardından, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu istifa kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise Yusuf Namoğlu'nun istifasını kabul ettiği öğrenildi.

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