13 Şubat 2019, Çarşamba

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Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy NTV'ye açıklamalarda bulundu. Hakem hatalarından dert yanan Özsoy, MHK'nın yeni başkanını da canlı yayında açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.02.2019 14:41
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Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde;

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Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Borçlanma, ekonomik sıkıntı, başarılarla birlikte daha kolay atlatılabilirdi. Futboldaki başarısızlık, bunu kabul etmek lazım. Bazı şeyleri de etkiliyor tabii. İnşallah bunları atlatacağız.

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Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Hem içeride hem dışarıda mücadele ediyor. İçeride borçların yapılandırılması bizim belimizi büken şeylerden biri.

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Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Ben çocuklarımdan da eleştiri alıyorum. Ben de taraftar olsam beni eleştirirdim. Şunu gururla söyleyebilirim. Bizim iki yüzümüz yok, bir yüzümüz var.

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Semih Özsoy MHK'nın yeni başkanını açıkladı!

Fenerbahçeli bıkkın, Fenerbahçeli yorgun... Bir ateşe, bir sinyale bakıyorlar patlamak için.

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