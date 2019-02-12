13 Şubat 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

18 kulüp ve taraftarından ortak çağrı: Bu MHK'yı istemiyoruz!

18 kulüp ve taraftarından ortak çağrı: Bu MHK'yı istemiyoruz!
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 Giriş Tarihi: 11.02.2019

’de hakem hatasından canı yanmayan takım yok. Futbolseverler, ve hakemlerinden yaka silkti. VAR’da bile çifte standart var.

Kitlelerin en sevdiği oyun olan futbol, son dönemde ülkemizde 'sinir harbi' haline geldi. Bunun da en büyük sorumlusu ... Atamalardan, sahadaki kararlara rağmen adalet beklenen kurum ve hakemleri bu sezon da çok kötü bir performans sergiliyor.

Geçmiş yıllarda "Görmedik" bahaneleri de vardı. Ancak bu sezonun başından beri VAR sistemi uygulanıyor. Yani seni uyarıyorlar ve görmediğini oradan bakıp düzeltebiliyorsun. Yine de hataların ardı arkası kesilmiyor.

Sezon başında şikayetçiydi, ardından isyan etti. ve Erzurumspor en çok hakem hatasına maruz kalan takımlar. ve de isyan kervanına katıldı. Diğer ekipler de adaletsizlikten ve çifte standarttan şikayetçi.

Hal böyle olunca kulüplerin renkleri farklı ancak tepkileri aynı: MHK İSTİFA.

Hakem ve VAR kararlarının toplumun sinir uçlarıyla bu kadar oynaması bazı 'operasyonel düdüklerin' 'nu devirme veya kısa yoldan ele geçirme çabası olarak da yorumlanıyor.
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