13 Şubat 2019, Çarşamba
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Geçmiş yıllarda "Görmedik" bahaneleri de vardı. Ancak bu sezonun başından beri VAR sistemi uygulanıyor. Yani seni uyarıyorlar ve görmediğini oradan bakıp düzeltebiliyorsun. Yine de hataların ardı arkası kesilmiyor.
Sezon başında Beşiktaş şikayetçiydi, ardından Galatasaray isyan etti. Trabzonspor ve Erzurumspor en çok hakem hatasına maruz kalan takımlar. Fenerbahçe ve Başakşehir de isyan kervanına katıldı. Diğer ekipler de adaletsizlikten ve çifte standarttan şikayetçi.
Hal böyle olunca kulüplerin renkleri farklı ancak tepkileri aynı: MHK İSTİFA.
Hakem ve VAR kararlarının toplumun sinir uçlarıyla bu kadar oynaması bazı 'operasyonel düdüklerin' Türkiye Futbol Federasyonu'nu devirme veya kısa yoldan ele geçirme çabası olarak da yorumlanıyor.
18 kulüp ve taraftarından ortak çağrı: Bu MHK'yı istemiyoruz!
Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 Giriş Tarihi: 11.02.2019
Süper Lig’de hakem hatasından canı yanmayan takım yok. Futbolseverler, Yusuf Namoğlu ve hakemlerinden yaka silkti. VAR’da bile çifte standart var.
Kitlelerin en sevdiği oyun olan futbol, son dönemde ülkemizde 'sinir harbi' haline geldi. Bunun da en büyük sorumlusu Merkez Hakem Kurulu... Atamalardan, sahadaki kararlara rağmen adalet beklenen kurum ve hakemleri bu sezon da çok kötü bir performans sergiliyor.
Geçmiş yıllarda "Görmedik" bahaneleri de vardı. Ancak bu sezonun başından beri VAR sistemi uygulanıyor. Yani seni uyarıyorlar ve görmediğini oradan bakıp düzeltebiliyorsun. Yine de hataların ardı arkası kesilmiyor.
Sezon başında Beşiktaş şikayetçiydi, ardından Galatasaray isyan etti. Trabzonspor ve Erzurumspor en çok hakem hatasına maruz kalan takımlar. Fenerbahçe ve Başakşehir de isyan kervanına katıldı. Diğer ekipler de adaletsizlikten ve çifte standarttan şikayetçi.
Hal böyle olunca kulüplerin renkleri farklı ancak tepkileri aynı: MHK İSTİFA.
Hakem ve VAR kararlarının toplumun sinir uçlarıyla bu kadar oynaması bazı 'operasyonel düdüklerin' Türkiye Futbol Federasyonu'nu devirme veya kısa yoldan ele geçirme çabası olarak da yorumlanıyor.
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