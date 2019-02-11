Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB maçı ne zaman saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Fenerbahçe evinde Zenit'i ağırlayacak. Sezonun ikinci yarısına yeni transferleri ile iyi bir başlangıç yapan ancak 21. hafta maçında Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Zenit ile oynanacak maça çevrildi. Temsilcimiz Zenit'i ilk maçta taraftarı önünde mağlup ederek avantajlı skoru almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Zenit UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe ilk maçta Zenit ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertli temsilcimiz ilk maçta rakibine üstünlük sağlayarak rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyor. Rusya Ligi'nde lider olan Zenit ise deplasmandan eli boş dönmek istemiyor. Maçın heyecan dozajının yüksek olması taraftarı da "Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yöneltiyor. Detaylar şöyle;

Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Zenit maçı 12 Şubat Salı akşamı saat 20.55'te Şükrü Saraçoğlu stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Fransız hakem Ruddy Buquet yönetecek. Mücadeleyi beIN SPORTS 1 kanalının yayınlaması bekleniyor.

SARI KANARYA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, Rusya temsilcisi Zenit'le Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 12 Şubat Salı günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 11.00'de salonda yapılan egzersiz hareketleriyle başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maç ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, 11 Şubat Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile Zenit maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

KADROSUNDA ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Zenit, kadrosunda önemli isimleri de bulunduruyor.

Mavi-beyazlı ekipte Rus forvet Artem Dzyuba ön plana çıkıyor. Rusya Milli Takımı'nda da oynayan Dzyuba, takımının bu sezonki en golcü (11 gol) ismi oldu.

Zenit'in Arjantinli futbolcuları Sebastian Driussi, Matias Kranevitter, Emanuel Mammana, Leandro Paredes ve İtalyan oyuncu Claudio Marchisio, dikkati çeken isimler arasında yer alıyor.

Zenit'te geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Portekizli stoper Luis Neto da forma giyiyor.

FENERBAHÇE YİNE RUS TAKIMLARIYLA EŞLEŞTİ

Fenerbahçe, son 32 turunda üst üste 3. kez Rus takımlarıyla eşleşti.

Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da Lokomotiv Moskova, 2016-2017'de de Krasnodar'la eşleşmişti. Fenerbahçe, Zenit'le eşleşerek bir kez daha son 32 turunda Rus takımlarıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova'yı elemiş, Krasnodar'a elenmişti.

ZENIT, TÜRK TAKIMLARIYLA BİR KEZ OYNADI

Zenit, tarihinde daha önce sadece bir kez Türk takımlarıyla maç yaptı.

UEFA Kupası adı altında oynanan 2005-2006 sezonunda Zenit, grup aşamasında Beşiktaş'la eşleşti. İstanbul'da 1 Aralık 2005'te oynanan maç 1-1 berabere sona ermişti.

Zenit, 13 yılı aşkın bir süre sonra ikinci kez bir Türk takımına karşı sahaya çıkacak.

RUS TAKIMLARIYLA 5. KEZ EŞLEŞTİ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Rus takımlarıyla 5. kez eşleşti.

Rus takımlarıyla bugüne dek 8 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, bu mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rus takımlarına 11 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 8 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, CSKA Moskova, Spartak Moskova, Lokomotiv Moskova ve Krasnodar'dan sonra bir diğer Rus ekibi Zenit'le de karşılaşacak.