E.Yeni Malatyaspor taraftarına Passolig uyarısı
Evkur Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu, Beşiktaş maçı öncesi taraftarına uyarılarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında E.Y. Malatyaspor, 15 Şubat Cuma günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılı yönetim, almış olduğu kararı taraftarlarına duyurdu. Alınan karar kapsamında, ev sahibi takım tribünlerine 'Yeni Malatyaspor Passolig Kartları' dışında hiçbir takımın passolig kart geçişinin olmayacağını bildirdi.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"15 Şubat Cuma günü sahamızda oynayacağımız Beşiktaş maçı için Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonrası ev sahibi takım tribünlerine, 'Yeni Malatyaspor Passolig Kartları' dışında hiç bir takımın passolig kart geçişi olmayacaktır. Taraftarlarımızın mağdur olmaması için maç öncesi 'Yeni Malatyaspor Passolig Kartlarını' temin etmeleri gerekmektedir. Müsabakanın başlamasına 24 saat kala stadyumda yer kaldığı takdirde Beşiktaş logolu kartlar hariç diğer tüm kartlar ev sahibi takım tribünlerinden bilet alabilirler."
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