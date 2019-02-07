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Ümit Öztürk'ün 2018-2019 sezonu Galatasaray ve Trabzonspor karnesi;
10 Ağustos 2018
Ankaragücü 1-3 Galatasaray
Trabzonspor 1-1 Bursaspor (VAR hakemi)
Kayserispor 0-3 Galatasaray
Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek
Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 Giriş Tarihi: 07.02.2019
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF, Galatasaray - Trabzonspor maçına Ümit Öztürk'ü atadı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın maçı olan Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek. İşte TFF'den yapılan açıklama şöyle;
Ümit Öztürk'ün 2018-2019 sezonu Galatasaray ve Trabzonspor karnesi;
10 Ağustos 2018
Ankaragücü 1-3 Galatasaray
4 Kasım 2018
Trabzonspor 1-1 Bursaspor (VAR hakemi)
10 Kasım 2018
Kayserispor 0-3 Galatasaray
15 Aralık 2018
Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray
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