07 Şubat 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Galatasaray - Trabzonspor maçını Ümit Öztürk yönetecek

Derbinin hakemi belli oldu
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 Giriş Tarihi: 07.02.2019

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu. , Galatasaray - maçına Ümit Öztürk'ü atadı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın maçı olan Galatasaray - maçını Ümit Öztürk yönetecek. İşte 'den yapılan açıklama şöyle;



Ümit Öztürk'ün 2018-2019 sezonu Galatasaray ve Trabzonspor karnesi;

10 Ağustos 2018

Ankaragücü 1-3 Galatasaray

4 Kasım 2018

Trabzonspor 1-1 Bursaspor (VAR hakemi)

10 Kasım 2018

Kayserispor 0-3 Galatasaray

15 Aralık 2018

Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray

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