Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-1 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig 20. hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanda konuğu olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 20. hafta maçında BB Erzurumspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç saat 13.30'da başladı.

beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı mücadelede konuk ekip Çaykur Rizaspor'a 3 puanı getiren golü 76. dakikada Rick Boldrin kaydetti.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 21 puana ulaşarak 15. sıraya yükselirken düşme hattından çıkmış oldu. BB Erzurumspor ise 17 puanda kaldı ve 17. sıradaki yeri değişmedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, 10 Şubat Pazar günü evinde Antalyaspor'u konuk edecek; BB Erzurumspor ise aynı gün zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



İlk yarı



7. dakikada hızlı gelişen atakta Scuk'un pasına hareketlenen Opseth ceza sahasına girer girmez içeri çevirdi, müsait pozisyondaki Taylan iyi vuramadı.

24. dakikada Boldrin'in pasına hareketlenen Aminu ceza sahasına girer girmez vurdu, top yandan dışarı gitti.

40. dakikada orta sahada topla buluşan Opseth aşırtma bir şut denedi ancak top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

41. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Rashad Muhammed'in gelişine sert vuruşunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Rashad Muhammed ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Taylan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Daha sonra VAR'a giden hakem Özgür Yankaya golü iptal etti.

İkinci yarı

72. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan konuk ekibin futbolcusu Boldrin'in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Nakoulma, sol çaprazdan cezasa sahasına girmek isterken savunmadan seken topu takip eden Boldrin'in ceza yayı içi sol çaprazından yerden yaptığı vuruş kaleci Sehic'in altından filelere gitti: 0-1

80. dakikada orta sahadan Taylan Antalyalı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Opseth'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Egemen Korkmaz kafayı vurdu, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.