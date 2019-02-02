Kasımpaşa - Sivasspor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1'le geçti ve 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'un gollerini Kone(2) ve Emre Kılınç atarken, Kasımpaşa'nın tek golü Stipe Perica kaydetti.