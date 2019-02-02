02 Şubat 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
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Kasımpaşa - Sivasspor maçından kareler
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1'le geçti ve 3 puanın sahibi oldu. Sivasspor'un gollerini Kone(2) ve Emre Kılınç atarken, Kasımpaşa'nın tek golü Stipe Perica kaydetti.
Giriş Tarihi: 02.02.2019 18:20
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