01 Şubat 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Meler ve Fırat'a yine maç yok

Meler ve Fırata yine maç yok
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 01.02.2019

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus’a bu hafta da maç verilmedi.

Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus (VAR hakemi), Başakşehir maçında 'u yakmıştı.

Meler, 18. haftada oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki hatalı kararları, Fırat Aydınus da aynı maçta VAR odasında yanlışlara seyirci kalarak bordo-mavili takımın 4-2'lik yenilgisinde önemli rol oynamıştı. MHK'nin iki hakemi iki haftadır kızağa çekmesi, Trabzonspor'un Başakşehir maçında hakem kurbanı olduğunu kabul ettiği şeklinde değerlendirildi.

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