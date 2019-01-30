Süper Ligde ikili yarışa doğru

30 Ocak 2019, Çarşamba
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Başakşehir, Kasımpaşa'yı, Cimbom da yarı olimpik havuzu andıran bir zeminde Göztepe'yi yendi. Beşiktaş evinde takıldı, lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü.
F.Bahçe sahasında Yeni Malatya'yı yenerek Ersun Yanal döneminde ilk galibiyetini elde etti. Çaykur Rize ve Konyaspor da müthiş başladı.
BAŞAKŞEHİR DURMUYOR
"O sene bu sene" diyen Başakşehir kupadan da elendikten sonra gözünü tamamen Süper Lig'e çevirdi. İkinci devrenin başlangıcında fikstürleri kolay değildi. Trabzonspor'u Onazi ve Sosa'sız yakalayınca kazanmışlardı. Kasımpaşa'da da Diagne yoktu. Visca ve Robinho'nun müthiş performansıyla yine kazandılar ve 41 puana ulaştılar. Galatasaray, Göztepe deplasmanında, çok kötü bir zeminde maça çıktı. Rakip penaltı kaçırdı, 2 topu direkten döndü. Cimbom, Sinan'ın göğsüyle attığı golle İzmir'den çok kritik 3 puanla döndü. Gomis gittikten sonra 160 gün geçti ve hala forvet olmaması taraftarın canını sıkıyor.
GÜNEŞ HAKİMİYETİ YİTİRDİ
Beşiktaş kağıt üzerindeki güçlü kadrosunu bir türlü sahaya yansıtamıyor. Teknik direktör Şenol Güneş de 2 sezon üst üste şampiyon olan dönemdeki gibi takıma hakim değil. Siyah-beyazlılar evinde dişli bir savunma yapan BB Erzurum'a puan kaybetti. Henüz 19 hafta oynandı ancak liderin 11 puan gerisinde. Şampiyonluk için bir seri yakalayıp Başakşehir'in takılmasını bekleyecekler. F.Bahçe'nin yüzü sonunda güldü. Mehmet Ekici çok iyiydi. Sadık hamleleriyle farkını gösterdi. Kanarya, Malatya önünde 86'da Mehmet Topal'ın golüyle 3 puanı aldı. Son saniyede Sadık'ın çizgiden çevirdiği topla küme düşme hattından da çıktılar.
TRABZON'A HAKEM ENGELİ
Şehir tam bir futbolcu fabrikası gibi çalışıyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak da kısa sürede müthiş bir çıkış yakaladı. Attığı gol İniesta'ları, Xavi'leri hatırlattı. Bordo- mavililer şampiyonluk havasına yaklaşmıştı. Ancak günümüz futbolunun olmazsa olmazı orta sahadan Onazi ve Sosa aynı anda eksilince oyun planları bozuldu. Sivas'a da takıldılar ve artık Başakşehir'in 11 puan gerisindeler. Başakşehir maçından sonra yine büyük bir hataya kurban gittiler. Nwakaeme'nin tertemiz aldığı topa faul çalındı. Pozisyonun devamı gol oldu. Hakem engellemeleri ve sakatlıklar olmasa Fırtına en az 7-8 puan fazla alabilirdi.
Süper Lig'de ikili yarışa doğru
Giriş Tarihi: 29.01.2019
Süper lig’de zirve mücadelesinde Başakşehir ve Galatasaray kaldı...
Geçen sezon 4 takım (G.Saray, F.Bahçe, Başakşehir ve Beşiktaş) 70 puanın üzerine çıkmıştı. Bu yıl ise Başakşehir ve Aslan önde.
Başakşehir, Kasımpaşa'yı, Cimbom da yarı olimpik havuzu andıran bir zeminde Göztepe'yi yendi. Beşiktaş evinde takıldı, lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü.
F.Bahçe sahasında Yeni Malatya'yı yenerek Ersun Yanal döneminde ilk galibiyetini elde etti. Çaykur Rize ve Konyaspor da müthiş başladı.
BAŞAKŞEHİR DURMUYOR
"O sene bu sene" diyen Başakşehir kupadan da elendikten sonra gözünü tamamen Süper Lig'e çevirdi. İkinci devrenin başlangıcında fikstürleri kolay değildi. Trabzonspor'u Onazi ve Sosa'sız yakalayınca kazanmışlardı. Kasımpaşa'da da Diagne yoktu. Visca ve Robinho'nun müthiş performansıyla yine kazandılar ve 41 puana ulaştılar. Galatasaray, Göztepe deplasmanında, çok kötü bir zeminde maça çıktı. Rakip penaltı kaçırdı, 2 topu direkten döndü. Cimbom, Sinan'ın göğsüyle attığı golle İzmir'den çok kritik 3 puanla döndü. Gomis gittikten sonra 160 gün geçti ve hala forvet olmaması taraftarın canını sıkıyor.
GÜNEŞ HAKİMİYETİ YİTİRDİ
Beşiktaş kağıt üzerindeki güçlü kadrosunu bir türlü sahaya yansıtamıyor. Teknik direktör Şenol Güneş de 2 sezon üst üste şampiyon olan dönemdeki gibi takıma hakim değil. Siyah-beyazlılar evinde dişli bir savunma yapan BB Erzurum'a puan kaybetti. Henüz 19 hafta oynandı ancak liderin 11 puan gerisinde. Şampiyonluk için bir seri yakalayıp Başakşehir'in takılmasını bekleyecekler. F.Bahçe'nin yüzü sonunda güldü. Mehmet Ekici çok iyiydi. Sadık hamleleriyle farkını gösterdi. Kanarya, Malatya önünde 86'da Mehmet Topal'ın golüyle 3 puanı aldı. Son saniyede Sadık'ın çizgiden çevirdiği topla küme düşme hattından da çıktılar.
TRABZON'A HAKEM ENGELİ
Şehir tam bir futbolcu fabrikası gibi çalışıyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak da kısa sürede müthiş bir çıkış yakaladı. Attığı gol İniesta'ları, Xavi'leri hatırlattı. Bordo- mavililer şampiyonluk havasına yaklaşmıştı. Ancak günümüz futbolunun olmazsa olmazı orta sahadan Onazi ve Sosa aynı anda eksilince oyun planları bozuldu. Sivas'a da takıldılar ve artık Başakşehir'in 11 puan gerisindeler. Başakşehir maçından sonra yine büyük bir hataya kurban gittiler. Nwakaeme'nin tertemiz aldığı topa faul çalındı. Pozisyonun devamı gol oldu. Hakem engellemeleri ve sakatlıklar olmasa Fırtına en az 7-8 puan fazla alabilirdi.
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