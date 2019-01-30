30 Ocak 2019, Çarşamba

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'de ikili yarışa doğru

Süper Ligde ikili yarışa doğru
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 29.01.2019

’de zirve mücadelesinde ve kaldı...

Geçen sezon 4 takım (G.Saray, F.Bahçe, ve ) 70 puanın üzerine çıkmıştı. Bu yıl ise Başakşehir ve Aslan önde.

Başakşehir, 'yı, Cimbom da yarı olimpik havuzu andıran bir zeminde 'yi yendi. Beşiktaş evinde takıldı, lider Başakşehir'in 11 puan gerisine düştü.

F.Bahçe sahasında Yeni 'yı yenerek döneminde ilk galibiyetini elde etti. ve da müthiş başladı.

BAŞAKŞEHİR DURMUYOR

"O sene bu sene" diyen Başakşehir kupadan da elendikten sonra gözünü tamamen 'e çevirdi. İkinci devrenin başlangıcında fikstürleri kolay değildi. 'u Onazi ve Sosa'sız yakalayınca kazanmışlardı. Kasımpaşa'da da Diagne yoktu. Visca ve Robinho'nun müthiş performansıyla yine kazandılar ve 41 puana ulaştılar. , Göztepe deplasmanında, çok kötü bir zeminde maça çıktı. Rakip penaltı kaçırdı, 2 topu direkten döndü. Cimbom, Sinan'ın göğsüyle attığı golle 'den çok kritik 3 puanla döndü. gittikten sonra 160 gün geçti ve hala forvet olmaması taraftarın canını sıkıyor.

GÜNEŞ HAKİMİYETİ YİTİRDİ

Beşiktaş kağıt üzerindeki güçlü kadrosunu bir türlü sahaya yansıtamıyor. Teknik direktör de 2 sezon üst üste şampiyon olan dönemdeki gibi takıma hakim değil. Siyah-beyazlılar evinde dişli bir savunma yapan BB 'a puan kaybetti. Henüz 19 hafta oynandı ancak liderin 11 puan gerisinde. Şampiyonluk için bir seri yakalayıp Başakşehir'in takılmasını bekleyecekler. F.Bahçe'nin yüzü sonunda güldü. çok iyiydi. Sadık hamleleriyle farkını gösterdi. Kanarya, Malatya önünde 86'da 'ın golüyle 3 puanı aldı. Son saniyede Sadık'ın çizgiden çevirdiği topla küme düşme hattından da çıktılar.

TRABZON'A HAKEM ENGELİ

Şehir tam bir futbolcu fabrikası gibi çalışıyor. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak da kısa sürede müthiş bir çıkış yakaladı. Attığı gol İniesta'ları, Xavi'leri hatırlattı. Bordo- mavililer şampiyonluk havasına yaklaşmıştı. Ancak günümüz futbolunun olmazsa olmazı orta sahadan Onazi ve Sosa aynı anda eksilince oyun planları bozuldu. Sivas'a da takıldılar ve artık Başakşehir'in 11 puan gerisindeler. Başakşehir maçından sonra yine büyük bir hataya kurban gittiler. Nwakaeme'nin tertemiz aldığı topa faul çalındı. Pozisyonun devamı gol oldu. Hakem engellemeleri ve sakatlıklar olmasa Fırtına en az 7-8 puan fazla alabilirdi.
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