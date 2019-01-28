28 Ocak 2019, Pazartesi
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3. İstanbul Başakşehir Stadı'nda oynanacak ve zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçının VAR'ı Arda Kardeşler
Giriş Tarihi: 28.01.2019
Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir'in bu akşam evinde Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bu akşam evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
3. İstanbul Başakşehir Stadı'nda oynanacak ve zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.
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