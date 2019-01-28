28 Ocak 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçının VAR'ı Arda Kardeşler

Başakşehir - Kasımpaşa maçının VARı Arda Kardeşler
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 28.01.2019

’in 19. haftasında 'in bu akşam evinde ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

, Spor Toto 'in 19. haftasında bu akşam evinde ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

3. Stadı'nda oynanacak ve zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise oldu. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan yer alacak.
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