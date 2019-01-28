28 Ocak 2019, Pazartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

Halil Umut Meler'e bu hafta maç yok

Halil Umut Melere bu hafta maç yok
SPOR TOTO SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 28.01.2019

Geçtiğimiz hafta oynanan -Medipol karşılaşmasının hakemi , bu hafta profesyonel liglerdeki hiçbir maçta görev alamadı.

'in 18. haftasında , 20 Ocak Pazar günü sahasında karşılaştığı Medipol 'e 4-2 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmadan sonra en fazla konuşulan isim ise mücadelenin hakemi oldu. Özellikle bordo-mavili camia, Meler'in yönetimine ve verdiği kararlara büyük tepki göstermişti. Bu yaşananların ardından (MHK), 32 yaşındaki hakemi bu hafta profesyonel liglerde oynanan hiçbir müsabakaya atamadı.

Halil Umut Meler, bugüne kadar hakem, VAR ve AVAR olarak ligde toplamda 21 maçta görev aldı. Meler, 1 karşılaşmasında da Video Yardımcı Hakem hizmeti vermişti.
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