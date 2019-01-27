27 Ocak 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Atiker Konyaspor evinde Antalyaspor'u 2-0'la geçti

Konyaspor Aykut Kocamanla uçuşa geçti
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 Giriş Tarihi: 27.01.2019

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Atiker sahasında ağırladığı 'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Atiker , konuk ettiği 'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Atiker Konyaspor'un gollerini Jevtovic ve Skubic kaydetti.

Konyaspor bu galibiyet ile puanını 31'e çıkartarak 4.sıraya yükselirken Antalyaspor, 28 puan ile 8.sıradaki yerini korudu.

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