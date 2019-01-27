Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Atiker Konyaspor'un gollerini Jevtovic ve Skubic kaydetti.

Konyaspor bu galibiyet ile puanını 31'e çıkartarak 4.sıraya yükselirken Antalyaspor, 28 puan ile 8.sıradaki yerini korudu.