27 Ocak 2019, Pazar
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Atiker Konyaspor evinde Antalyaspor'u 2-0'la geçti
Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 Giriş Tarihi: 27.01.2019
Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 19.haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Atiker Konyaspor'un gollerini Jevtovic ve Skubic kaydetti.
Konyaspor bu galibiyet ile puanını 31'e çıkartarak 4.sıraya yükselirken Antalyaspor, 28 puan ile 8.sıradaki yerini korudu.
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