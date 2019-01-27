27 Ocak 2019, Pazar

SPOR TOTO SÜPER LİG

Çaykur Rizespor evinde Akhisarspor'u 3-1'le geçti

Rizespordan altın değerinde 3 puan
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 Giriş Tarihi: 27.01.2019

Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği 'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'de alt sıraları ilgilendiren kritik maçta gülen taraf Çaykur Rizespor oldu. karşısında 1-0 geriye düşen Karadeniz ekibi, rakibinin 10 kişi kalmasıyla mücadelede üstünlüğü ele geçirdi. İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Rizespor, taraftarı önünde ikinci yarıda golleri peşpeşe buldu ve sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

DÜŞME HATTINDAN KURTULDU

Bu galibiyetle puanını 18'e çıkaran Çaykur Rizespor, maç fazlasıyla 15. sıraya yerleşti.

MAÇTA DAKİKALAR

15. dakikada Akhisarspor'un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Josue kullanıyor. Josue'nin ortası ile ön direkte topla buluşan Edin Cocalic'in kafa vuruşu altıpas içerisinde bulunan Mykola Morozyuk'tan sekip Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-1

20. dakikada Akhisarspor yarı alanının ortalarında Samudio'ya sert müdahalede bulunan Cocalic'e hakem Suat Arslanboğa, VAR'dan destek alarak direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mykola Morozyuk geçti. Morozyuk'un çektiği şut barajdan dönüyor.

30. dakikada Elvis Manu'nun pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Josue'nin çektiği şut kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

31. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Aatif Chahechouhe geçti. Aatif'ın ortası arka direkte bulunan Saadane'den sekip oyun alanının dışına çıktı.

39. dakikada Aatif Chahechouhe'nin yerden pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Abdullah Durak'ın çektiği şut, Lopes'ten sekip kornere çıktı.

49. dakikada maçın hakemi Suat Arslanboğa, Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan'ı yoğun itirazları nedeniyle tribüne gönderdi.

58. dakikada kazanılan kornerde Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Muric topa kafayı vurdu. Kaleci Fatih Öztürk son anda parmaklarının ucuyla topu çeldi.

67. dakikada Muric'in pasında ceza sahası dışındaki Petrucci'nin gelişine şutunda, kaleci Fatih Öztürk yatarak topu kontrol etti.

70. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği yakaladı. Samudio'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka bölümdeki Melnjak'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gitti: 1-1

72. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında Nakoulma'nın kafayla müdahale ettiği topu önünde bulan Muric'in altıpas içerisinde bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

74. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahasında Umar, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Umar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta çıktı.

82. dakikada Çaykur Rizespor, skoru 3-1'e getirdi. Umar'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Nakoulma, topu düzelttikten sonra plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi.

Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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