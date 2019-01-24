Süper Ligde 19. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
26 Ocak Cumartesi:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım
27 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
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