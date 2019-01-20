20 Ocak 2019, Pazar

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Yıldız futbolcunun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun menajerinden sarı-lacivertli takım ile ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 20.01.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 12:16
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Yıldız futbolcunun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. Sırada tamamlayan Fenerbahçe'de takviye çalışmalarına hız verildi.

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Yıldız futbolcunun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması!

Sarı-lacivertliler ilk transferini Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı alarak gerçekleştirmişti.

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Yıldız futbolcunun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin Chelsea'den Victor Moses transferini bitirdiği ve yıldız oyuncuyu önümüzdeki günlerde KAP'a bildireceği iddia edildi.

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Yıldız futbolcunun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması!

Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Camiaya Sesleniş programında yaptığı açıklamada arası transferi için stoper, sağ açık, santrfor, sol açık ve orta sahanın ortasını belirledik. Bu 5 bölgenin en az 3 ya da 4'ünün transferi için görüşmeler devam ediyor" demişti.

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Yıldız futbolcunun menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması!

Orta saha için teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde yer alan oyunculardan birisi de Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata.

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