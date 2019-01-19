19 Ocak 2019, Cumartesi

SPOR TOTO SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | BB Erzurumspor 1-2 Atiker Konyaspor | MAÇ ÖZETİ

Konyaspor Erzurumdan galibiyetle döndü
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

'in 18. haftasında Konyaspor deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

'in 18'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde 'u konuk etti. Sıfırın altında 10 derecede oynanan maçın başında mavi-beyazlı taraftarların hazırladıkları koreografi büyük ilgi gördü. Bar müziğiyle teknik direktör ve taraftar grubunun posteri açıldı. Maçın ilk yarısında güney kale arkasındaki taraftarlar, "Donuyoruz başkan" diye slogan attı. Buz gibi havada oynanan maçı A.Konyaspor, 2-1 kazandı.

BB ERZURUMSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

2'nci dakikada rakip defansın arkasına sarkan Taylan, aşırma bir vuruşla kaleci Serkan'ı geçmek istedi. Serkan, meşin yuvarlağı son anda yakaladı.

4'üncü dakikada sağ kanattan A.Konyaspor cezaalanına giren Emrah, defansı geçtikten sonra sert vurdu, top az farkla auta gitti.

30'uncu dakikada Özer'in sert şutunda Sunu topa dokunarak kaleye gönderdi. Hakem , ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

40'ıncı dakikada ani gelişen A.Konyaspor atağında Ömer Ali'nin şutuna son anda Egemen ayak koyarak kornere gönderdi.

44'üncü dakikada Ömer Ali'nin pasıyla BB.Erzurumspor cezaalanına giren Adis Jahovic'in şutu kaleci Sehic'e çarparak kornere gitti. Korner atışından sonuç çıkmadı.

45'inci dakikada BB. Erzurumspor defansının arkasına sarkan Ömer Ali, A.Konyaspor'u öne geçiren golü attı: 0-1.

58'inci dakikada A.Konyasor'dan Ömer Ali'nin kullandığı korner atışında topu BB. Erzurumsporlu oyuncular ıska geçince Volkan, takımının ikinci golünü attı: 0-2.

59'uncu dakikada cezasahası içinde topla buluşan Rashad Muhammed, müsait durumdaki Taylan'ı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

84'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Rashad Muhamed'in kaleye giden şutunu defans son anda kornere çeldi.

Maçın sonunda 4 dakika uzatma veren hakem Ali Palabıyık, A.Konyaspor cezaalanında yaşanan karmaşa üzerine VAR'a gitti. BB. Erzurumspor, penaltı beklerken hakem autu gösterdi.

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