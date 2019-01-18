18 Ocak 2019, Cuma

SPOR TOTO SÜPER LİG

Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 Giriş Tarihi: 18.01.2019

Spor Toto 'in 18. haftasında Stadı'nda Ankaragücü'nü konuk edecek. Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - Ankaragücü karşılaşmasını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, Spor Toto 'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında sahasında ile karşılaşacak.

Süper Lig'de topladığı 29 puanla ilk yarıyı lider 'in 6 puan gerisinde averajla 5. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, 18. hafta maçında başkent temsilcisini konuk edecek.

İki takım arasında sezonun ilk haftasında Ankara'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Galatasarayın Ankaragücü karşısındaki muhtemel 11i! İşte Fatih Terimin yeni forveti GALATASARAY'IN ANKARAGÜCÜ KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ! İŞTE FATİH TERİM'İN YENİ FORVETİ

Galatasaray - Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

19 Ocak Cumartesi günü Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Ankaragücü maçı saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Fatih Terim ligde cezasını tamamlıyor

Galatasaray Teknik Direktörü , MKE Ankaragücü maçıyla ligde son kez kulübede yer alamayacak.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra tarafından toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, 8 resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.

MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek tecrübeli teknik adamın cezası, 'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.

Fatih Terim, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe müsabakasında takımının başında görev yapabilecek.

Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü ise derbideki olaylar nedeniyle verilen 8 maçlık cezasını 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla doldurdu. Hasan Şaş, Terim'in yokluğunda yarınki müsabakada yardımcı antrenörler Levent Şahin ve ile yedek kulübesinde bulunabilecek.

Belhanda ceza sınırında

Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes , sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 3 sarı kartı bulunan Belhanda, MKE Ankaragücü müsabakasında kart görmesi durumunda 19. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızı takımda 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba, MKE Ankaragücü karşılaşmasında da süre alamayacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kulüp bulmaları istenen ve da MKE Ankaragücü mücadelesinde görev yapamayacak.

Sahasında 28 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 28 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 28 lig maçının 23'ünü kazanıp, 5'inde berabere kaldı.

Marcao ve Emre Taşdemir'in ilk heyecanı

Galatasaray'da yeni transferler Marcos de Nascimento Teixeira (Marcao) ve Emre Taşdemir ilk kez bir maçın kadrosunda yer alacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, devre arası transfer döneminde Portekiz temsilcisi Chaves'ten 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao ile Bursaspor'un yolları ayırdığı 23 yaşındaki sol bek Emre'yi kadrosuna kattı. Takımla çalışan iki futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda MKE Ankaragücü maçında forma giyebilecek.

Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 46 kez karşılaştı, Galatasaray 35, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Akhisarspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Akhisarspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA ile kritik toplantı! UEFA ile kritik toplantı!
Süper Ligde 18. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör