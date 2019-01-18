UEFA ile kritik toplantı!
UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüp lisans talimatına yönelik operasyonunu yerinde görmek ve incelemek için İstanbul’a heyet gönderdi... UEFA’dan gelen heyte, TFF ve 4 büyüklerin başkanlarını dinled i
UEFA'dan gelen heyet TFF'nin kulüp lisans talimatına yönelik operasyonunu yerinde görmek ve incelemek için İstanbul'a bir heyet gönderdi. Heyet, hem TFF'yi hem de kulüpleri birinci ağızdan dinledi. TFF ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) arasında bir süredir görüşmeleri devam eden, kulüpleri rahatlatacak yapılandırma projesine yönelik çalışma ve beraberinde revize edilecek olan TFF Kulüp Lisans Talimatı, başkanlığını TFF Kulüp Lisans, Hukuk ve Mali İşlerden Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli'nin yaptığı TFF heyeti tarafından İstanbul'a gelen UEFA heyetine anlatıldı.
BAŞKANLAR DİNLENDİ
TFF heyeti yeniden yazılacak olan TFF Kulüp Lisans talimatını UEFA'ya entegre bir şekilde yapmak istediklerini ilettikleri bu zirvenin ardından UEFA heyeti kulüplerle de mali durumları ve geleceğe yönelik düşünceleri konusunda bilgiler verdi. Riva'daki zirve yaklaşık iki saat sürdü. UEFA heyeti, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile bir araya geldi.
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