Beşiktaş ikinci yarıya galibiyetle başladı | Akhisarspor 1-3 Beşiktaş | MAÇ ÖZETİ

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor deplasmanından 3-1'lik galibiyet ile döndü. Beşiktaş'ın gollerini Dorukhan, Gökhan Gönül ve Cyle Larin atarken Akhisarspor'un tek golü Cikalleshi'nin ayağından geldi.

Beşiktaş bu galibiyet ile puanını 29'a çıkartarak ligde 6.sıraya yükselirken Akhisarspor 17 puanla 15.sıradaki yerini korudu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ikinci devre ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ın yeni oyuncuları Burak Yılmaz ile Nicolas Isimat-Mirin, yeşil-siyahlı takıma karşı ilk 11'de mücadele etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarının son maçı olan 4-1 yenildikleri Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Siyah-beyazlı ekipte cezalı Adriano'nun yanı sıra Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Mustafa Pektemek'in yerine Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Nicolas Isimat-Mirin ile Burak Yılmaz, ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz 71, Isimat-Mirin ise 15 numaralı formayı giydi.

Beşiktaş'a ilk olarak 2006-2007 sezonunda transfer olan ve 1,5 yıl görev yapan Burak Yılmaz, Akhisarspor maçıyla 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giydi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş formasıyla son olarak yine Manisa'da 21 Aralık 2007'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Manisaspor ile yapılan lig maçında mücadele etmişti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, ısınma sırasında Burak Yılmaz hariç ilk 11'de oynayan tüm futbolcuların yanı sıra Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın'ı tribüne davet ederek destek verdi.

Daha sonra tüm takımı tribüne çağıran taraftarları futbolcular, tribüne doğru giderek alkışladı.

Bir grup taraftar, siyah-beyazlı futbolcular ısınmaya çıkarken "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz." şeklinde tezahüratta bulundu.

AKHİSARSPOR'UN YENİLERİ YEDEK KULÜBESİNDE

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları ve takımla fazla çalışma şansı bulamayan Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'yu yedek soyundurdu.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin ilk yarısının son maçı olan Atiker Konyaspor mücadelesine göre ilk 11'de 3 değişik isimle sahaya çıktı. Aykut Çeviker, Helder Barbosa ve Onur Ayık'ın yerine Avdija Vrsajevic, Adrien Regattin ve Jeremy Bokila şans buldu.

BURAK YILMAZ TRİBÜNE ÇAĞRILMADI

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olan Beşiktaş'ta taraftarlar maç öncesi tüm takım oyuncularını tek tek tribüne çağırırken, yeni transfer Burak Yılmaz'ın çağrılmaması dikkat çekti.



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ege ekibi Akhisarspor'a konuk oluyor. Maç öncesi futbolcuların ısınma çalışmaları devam ederken, Beşiktaşlı taraftarlar da siyah-beyazlı futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışladı. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında ilk 11'de yer bulan yeni transfer Burak Yılmaz ise taraftarlar tarafından tribüne çağrılmadığı görüldü.

DORUKHAN BU KEZ VAR'A TAKILMADI

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Akhisarspor deplasmanına çıkan Beşiktaş'ta 23'üncü dakikada ağları havalandıran Dorukhan Toköz bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında 4-1 kaybedilen Kasımpaşa ve 2-2 berabere biten Trabzonspor karşılaşmasında attığı goller Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR) tarafından iptal edilen genç futbolcu bu kez attığı golün mutluluğunu yaşadı. Genç futbolcu hem Kasımpaşa hem de Trabzonspor maçlarında önce büyük sevinç yaşamış ancak gollerinin iptal edilmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

BURAK YILMAZ'A ŞOK TEZAHÜRAT

Akhisarspor deplasmanında takımlarını destekleyen Beşiktaşlı taraftarlar, yeni transfer Burak Yılmaz'a büyük tepki gösterdi. Maçtan önce tüm futbolcuları teker teker tribünlere davet edip, tecrübeli futbolcuyu es geçen futbolseverlerin, "Beşiktaş'ta hırsız istemiyoruz" şeklinde tempo tutması şok etkisi yarattı.

Bu tezahüratların ardından Burak'ın oldukça moralinin bozulduğu görüldü, Beşiktaşlı taraftarlar maçın 45+1'inci dakikasında gol fırsatından yararlanamayan Burak'ı yuhaladı. Burak'a yapılan tezahüratlar kısa sürede sosyal medyaya da yayıldı. Takım arkadaşları devre arasında soyunma odasına giderken Burak Yılmaz'ı teselli etti.