17 Ocak 2019, Perşembe

SPOR TOTO SÜPER LİG

Süper Lig'in 18'inci hafta hakemleri açıklandı

Süper Ligde 18. haftanın hakemleri açıklandı
SPOR TOTO SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019

Spor Toto 'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde 'un evinde ağırlayacağı maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

YARIN

20:30 Akhisarspor - Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK

CUMARTESİ

13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - : ALİ PALABIYIK
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - : HÜSEYİN GÖÇEK
16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA
19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY

PAZAR

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN
19:00 - : HALİL UMUT MELER

PAZARTESİ

20:00 Kasımpaşa - : MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
20:00 Bursaspor - Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR



Kaynak: DHA
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