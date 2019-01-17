17 Ocak 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN
20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
Kaynak: DHA
Süper Lig'in 18'inci hafta hakemleri açıklandı
Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 Giriş Tarihi: 17.01.2019
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor'un evinde ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
YARIN
20:30 Akhisarspor - Beşiktaş: ÜMİT ÖZTÜRK
CUMARTESİ
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor: ALİ PALABIYIK
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: HÜSEYİN GÖÇEK
16:00 Antalyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: ÖZGÜR YANKAYA
19:00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: ALPER ULUSOY
PAZAR
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor: METE KALKAVAN
19:00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: HALİL UMUT MELER
PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
20:00 Bursaspor - Fenerbahçe: CÜNEYT ÇAKIR
Kaynak: DHA
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!