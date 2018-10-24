    24 Ekim 2018, Çarşamba

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig'de kulüplerin santrfor tercihi yabancılar

    Süper Ligde kulüplerin santrfor tercihi yabancılar
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    'deki kulüpler santrfor tercihini yabancılardan yana kullandı. Ligde şu ana dek forma giyen 47 santrforun 33'ünü yabancılar oluşturdu.

    Yabancı santrforlar toplamda 50, yerli santrforlar ise 16 gole imza atarken; 'dan 'nin performansı dikkat çekti.
    Spor Toto 'de 10'uncu hafta maçları 26 Ekim Cuma günü oynanacak olan -Aytemiz mücadelesiyle başlayacak. Ligde geride kalan haftalara bakıldığında ise 18 kulübün genellikle santrfor tercihini yabancılardan yana kullandığı görülüyor. 9 haftada 47 farklı santrfor oyuncusu forma giyerken, bunların yalnızca 14'ünün yerli olması dikkat çekti. Diğer 33 santrfor oyuncusu yabancı olurken, bazı kulüplerin de forvet tercihini tamamen yabancı futbolculardan kullandığı gözlemleniyor.

    LİGDEKİ 206 GOLÜN 66'SI SANTRFORLARDAN

    Ligde şu ana kadar atılan gol sayısı ise 206'yı bulurken, bu gollerin 66'sı santrfor oyuncularından geldi. Yabancı santrforlar, aldıkları süreler ile doğru orantılı olarak takımlarına en fazla gol katkısı veren oyuncular oldu. Yabancı santrforlardan toplamda 50 gol gelirken, yerli santrforlar ise toplam 16 golde kaldı. İlk 9 haftanın en golcü takımı ise 22 golle Kasımpaşa, en az gol atan takımları da 6 golle Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor oldu.

    DIAGNE'NİN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

    Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne ise çarpıcı bir performansa imza attı. Bu sezon yalnızca 2 maçı boş geçen 26 yaşındaki santrfor, ilk 9 haftada 10 gole ulaştı. Diagne, bu performansıyla aynı zamanda gol krallığında da zirvede yer alıyor. Yerli santrforlar bazında ise en golcü isim ise 5 golle 'dan oldu.

    FENERBAHÇE VE ALANYASPOR'UN FORVETLERİ YABANCILARDAN OLUŞTU

    Bazı kulüpler ise forvet hattını tamamen yabancılara emanet etti. , , Michael Frey ve 'lu hücum hattı; Aytemiz Alanyaspor da Papis Cisse, Bobo ve Mbilla Etame'li hücum hattıyla en fazla yabancı santrfor oyuncusuna süre veren ekipler oldu. Sezon başında santrfor mevkisine kadro derinliği sağlayamadığı için eleştirilen da, ve Muğdat Çelik'e şans vererek santrfor rotasyonunu yerlilerden oluşturan tek kulüp oldu.

    DIAGNE GOLLERİYLE 7 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

    Fenerbahçe'nin forvet oyuncularından yalnızca Islam Slimani 1 gol sevinci yaşarken; sarı lacivertlilerin santrforları bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Buna karşın Kasımpaşa ve Trabzonspor'un santrforları ise adeta ligde coştu. Trabzonspor, Burak Yılmaz'dan 4, Hugo Rodallega'dan 5 ve Caleb Ekuban'dan 1 gol katkısı aldı. Ancak Kasımpaşa'nın forveti Mbaye Diagne, tek başına attığı 10 golle Trabzonspor'un tüm forvetlerinin toplamı kadar gol sevinci yaşadı. Diagne ayrıca tek başına ligdeki 7 takımdan daha fazla gol attı.

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