İzmirde VAR ile penaltı kararı!

İzmir'de VAR ile penaltı kararı!
Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe'nin sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmanın 18. dakikasında VAR ile konuk ekip lehine penaltı kararı çıktı, Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda Beto topu çıkarmayı başardı.
Göztepe - Beşiktaş maçının 18. dakikasında Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında Göztepe'den Wallace Reis, topa eliyle müdahalede bulundu.
Pozisyon sonrası Fırat Aydınus, VAR kararı ile penaltı noktasını gösterdi.
Göztepeli futbolcular, Aydınus'a yoğun itirazlarda bulunurken karar değişmedi ve Oğuzhan Özyakup topun başına geçti.
OĞUZHAN AYNI YERE ATTI, BETO 6. KEZ KURTARDI
Beşiktaş'ta daha önceden 5 kez penaltı kullanan ve tüm vuruşları kalenin soluna atan Oğuzhan, bir kez daha kalenin soluna vurdu. Ancak Beto, Göztepe'deki 6. penaltısını kurtardı ve gole izin vermedi. Beto, Göztepe'de 9 penaltının 6'sını kurtararak büyük bir başarıya imza attı.
İşte Beto'nun Göztepe'de kurtardığı penaltılar:
18/19, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
18/19, Burak Yılmaz (Trabzonspor)
17/18, Seleznov (Akhisar)
17/18, Yatabare (Karabük)
17/18, Güray Vural (Kayseri)
17/18, Deniz Türüç (Kayseri)
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