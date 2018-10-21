    21 Ekim 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    İzmir'de VAR ile penaltı kararı!

    İzmirde VAR ile penaltı kararı!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    'in 9. haftasında 'nin sahasında 'ı ağırladığı karşılaşmanın 18. dakikasında VAR ile konuk ekip lehine penaltı kararı çıktı, 'un vuruşunda Beto topu çıkarmayı başardı.

    - maçının 18. dakikasında Beşiktaş'ın kullandığı korner atışında Göztepe'den Wallace Reis, topa eliyle müdahalede bulundu.

    Pozisyon sonrası , VAR kararı ile penaltı noktasını gösterdi.

    Göztepeli futbolcular, Aydınus'a yoğun itirazlarda bulunurken karar değişmedi ve topun başına geçti.

    OĞUZHAN AYNI YERE ATTI, BETO 6. KEZ KURTARDI

    Beşiktaş'ta daha önceden 5 kez penaltı kullanan ve tüm vuruşları kalenin soluna atan Oğuzhan, bir kez daha kalenin soluna vurdu. Ancak Beto, Göztepe'deki 6. penaltısını kurtardı ve gole izin vermedi. Beto, Göztepe'de 9 penaltının 6'sını kurtararak büyük bir başarıya imza attı.

    İşte Beto'nun Göztepe'de kurtardığı penaltılar:

    18/19, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
    18/19, Burak Yılmaz (Trabzonspor)
    17/18, Seleznov (Akhisar)
    17/18, Yatabare (Karabük)
    17/18, Güray Vural (Kayseri)
    17/18, Deniz Türüç (Kayseri)

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