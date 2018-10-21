Barış Şimşek bir Fenerbahçe'de bir Beşiktaş'ta
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ın bu akşam deplasmanda Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış Şimşek oldu. Şimşek, dün akşam oynanan DG Sivasspor-Fenerbahçe mücadelesinde de VAR hakemi olarak görev almıştı.
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı müsabakada Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu da Aydınus'un yardımcılıklarını yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek olacak. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak da Serkan Tokat yer alacak.
Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi Barış Şimşek, dün akşam Fenerbahçe'nin deplasmanda DG Sivasspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta da aynı görevde bulunmuştu.
Şimşek, böylece 24 saat arayla hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş maçlarında VAR hizmeti vermiş olacak. Tecrübeli hakem, bu akşamki karşılaşmayla toplamda ise 13. VAR görevine çıkacak.
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