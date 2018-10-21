    21 Ekim 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Barış Şimşek bir Fenerbahçe'de bir Beşiktaş'ta

    Barış Şimşek bir F.Bahçede bir Beşiktaşta
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 21.10.2018

    'in 9. haftasında 'ın bu akşam deplasmanda ile deplasmanda oynayacağı maçın 'i (VAR) oldu. Şimşek, dün akşam oynanan DG - mücadelesinde de VAR hakemi olarak görev almıştı.

    Spor Toto 'in 9. haftasında , bu akşam saat 19.00'da başlayacak maçta deplasmanda ile karşılaşacak. 'un düdük çalacağı müsabakada Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu da Aydınus'un yardımcılıklarını yapacak. Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise olacak. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR ( Asistanı) olarak da Serkan Tokat yer alacak.

    Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi Barış Şimşek, dün akşam 'nin deplasmanda DG ile 0-0 berabere kaldığı maçta da aynı görevde bulunmuştu.

    Şimşek, böylece 24 saat arayla hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş maçlarında VAR hizmeti vermiş olacak. Tecrübeli hakem, bu akşamki karşılaşmayla toplamda ise 13. VAR görevine çıkacak.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ
    İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı! İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının yıldızı!
    Trabzonspor - BB Erzurumspor hangi kanalda, ne zaman? Trabzonspor - BB Erzurumspor hangi kanalda, ne zaman?
    Süper Ligde güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu!
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör