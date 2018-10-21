    21 Ekim 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Çaykur Rizespor sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı

    Rizede puanlar paylaşıldı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    'in 9. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

    ÇAYKUR RİZESPOR - ATİKER KONYASPOR KARŞILAŞMASININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

    27. dakikada ceza sahasının dışından Petrucci'nin sert şutunda top auta gitti.

    32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Süleyman Koç'un kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

    40. dakikada ceza sahası içinde Marko Jevtovic topa elle müdahale edince hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

    47. dakikada Petrucci'nin rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp gönderdiği top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

    57. dakikada Süleyman Koç ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut kalecinin hemen sağından auta çıtı.

    82. dakikada Jach'ın ceza sahası içinde Jahovic'e yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan VAR sisteminden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Jahovic'in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-1

    Rize'de maç sonu ortalık karıştı!

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