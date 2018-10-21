    21 Ekim 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI

    Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 Giriş Tarihi: 21.10.2018

    Spor Toto 'in 9. haftasında ile karşılaşıyor.

    'in 9. haftasında Aytemiz sahasında 'u konuk ediyor. Antalya derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor ligde 5. kez karşı karşıya geliyor.

    Geçmiş yıllarda Süper Lig'de 4, 1. Lig'de 2 kez, 2. Lig'de 10, 'nda 1 kez ve hazırlık maçlarında 6 kez karşı karşıya gelen iki Antalya ekibinden Alanyaspor'un galibiyetlerde 9-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Ligde 4 defa karşı karşıya gelen iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. Lig maçlarında Antalyaspor'un 8 golüne karşılık Alanyaspor 7 golle yanıt verdi.


    AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Merih, Zavellas, Skala, Isaac Sackey, Ceyhun, Maniatis, Viafanyez, Efecan, Papis Cisse

    ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Celutska, Diego, Cissokho, Chico, Hakan Özmert, Yekta, Doğukan, Maicon, Doukara

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