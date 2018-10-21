Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor | CANLI
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşılaşıyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Antalya derbisinde Alanyaspor ile Antalyaspor ligde 5. kez karşı karşıya geliyor.
Geçmiş yıllarda Süper Lig'de 4, 1. Lig'de 2 kez, 2. Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda 1 kez ve hazırlık maçlarında 6 kez karşı karşıya gelen iki Antalya ekibinden Alanyaspor'un galibiyetlerde 9-7'lik üstünlüğü bulunuyor. Ligde 4 defa karşı karşıya gelen iki takımın da 2'şer galibiyeti bulunuyor. Lig maçlarında Antalyaspor'un 8 golüne karşılık Alanyaspor 7 golle yanıt verdi.
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Merih, Zavellas, Skala, Isaac Sackey, Ceyhun, Maniatis, Viafanyez, Efecan, Papis Cisse
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Celutska, Diego, Cissokho, Chico, Hakan Özmert, Yekta, Doğukan, Maicon, Doukara
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