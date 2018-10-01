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Antalyaspor, Ankaragücü deplasmanında tek golle güldü
Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Antalyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nün konuğu oldu.
Osmanlı Stadı'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı karşılaşmada Antalyaspor'un golünü 18. dakikada Hakan Özmert kaydetti.
Bu sonucun ardından Antalyaspor 13 puana ulaşarak ligin 4. sırasına yükselirken, MKE Ankaragücü 10 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.
Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü 6 Ekim Cumartesi günü Bursaspor deplasmanına çıkacak; Antalyaspor ise aynı gün sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
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