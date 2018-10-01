    01 Ekim 2018, Pazartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Antalyaspor, Ankaragücü deplasmanında tek golle güldü

    Antalyaspor deplasmanda tek golle güldü
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    'in 7. haftasında deplasmanda 'nü 1-0 mağlup etti.

    Spor Toto 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda 'nün konuğu oldu.

    Osmanlı Stadı'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdük çaldığı karşılaşmada Antalyaspor'un golünü 18. dakikada Hakan Özmert kaydetti.

    Bu sonucun ardından Antalyaspor 13 puana ulaşarak ligin 4. sırasına yükselirken, MKE Ankaragücü 10 puanda kaldı ve 11. sıraya geriledi.

    Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü 6 Ekim Cumartesi günü Bursaspor deplasmanına çıkacak; Antalyaspor ise aynı gün sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

    MKE Ankaragücü - Antalyaspor maçından kareler MKE ANKARAGÜCÜ - ANTALYASPOR MAÇINDAN KARELER

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