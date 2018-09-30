Sivassporu Robinho uçurdu!

Sivasspor'u Robinho uçurdu!
Spor Toto Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Sivasspor evinde Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan ve bein SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadele saat 13.30'da başladı.
Halis Özkahya'nın düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 34. ve 90+1. dakikalarda kırmızı beyazlı ekibin Brezilyalı dünya yıldızı Robinho'dan geldi.
Maçı 2-0'lık skorla galip tamamlayan Sivasspor bu sonucun ardından puanını 8'e yükselterek ligin 13. sırasına tırmanırken 5 puanda kalan Bursaspor 16. sıraya geriledi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor, 6 Eylül Cumartesi günü sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak; Sivasspor ise 7 Eylül Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak.
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