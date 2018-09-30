    30 Eylül 2018, Pazar

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Göztepe - Atiker Konyaspor (CANLI)

    Göztepe - Atiker Konyaspor (CANLI)
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    'in 7. haftasında sahasına 'u konuk ediyor.

    Saat 16:00'da başlayan maç Bornova İlçe Stadı'nda oynanıyor. Maçı yönetiyor.

    beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan karşılaşmayı aspor.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.



    İLK 11'LER

    Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome

    Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur Demirok, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Ömer Ali, Fofana, Yatabare

    Göztepe - A. Konyaspor maçında stat ışıkları söndü!

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