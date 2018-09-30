30 Eylül 2018, Pazar
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beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan karşılaşmayı aspor.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.
Göztepe - Atiker Konyaspor (CANLI)
Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasına Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Saat 16:00'da başlayan maç Bornova İlçe Stadı'nda oynanıyor. Maçı Mete Kalkavan yönetiyor.
beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan karşılaşmayı aspor.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Yasin, Jarome
Atiker Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Uğur Demirok, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Ömer Ali, Fofana, Yatabare
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