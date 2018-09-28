Pepe Süper Ligde forvetleri solladı

28 Eylül 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
"Emmanuel Adebayor: 5 maçta 2 gol, Andre Ayew: 6 maçta 2 gol, Islam Slimani: 5 maçta 1 gol, Papiss Cisse: 3 maçta 2 gol, Burak Yılmaz: 2 maçta 1 gol, Robinho: 6 maçta henüz golü yok."
Forvetler 2, Pepe 3 gol attı
Pepe, ligin yanı sıra siyah-beyazlı takımda forvet bölgesinde görev alan arkadaşlarını da geride bıraktı. 23 yaşındaki Kanadalı Cyle Larin, bu sezon çıktığı 4 maçta henüz gol sevinci yaşamadı. Vagner Love da geride kalan 6 haftada sadece 1 müsabakada görev aldı ancak golle tanışamadı. Beşiktaş'ın bir diğer hücumcusu Mustafa Pektemek ise henüz forma şansı bulamadı.
Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo ise 4 maçta 2 gol atmıştı.
Pepe Süper Lig'de forvetleri solladı
Giriş Tarihi: 28.09.2018
Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Pepe, stoper mevkinde oynamasına rağmen geride kalan 6 haftada attığı 3 golle Süper Lig'de top koşturan birçok forvetten daha fazla rakip ağları havalandırmış oldu.
Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan Pepe, savunmada görev olmasına rağmen özellikle son maçlarda takımına hem defansta hem de hücumda büyük destek veriyor. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunun geride kalan 6 haftasında fileleri 3 kez havalandırdı. Pepe, bu performansıyla ligde boy gösteren çoğu forvet oyuncusundan daha fazla gol atma başarısı gösterdi. Pepe'nin daha fazla gol attığı ligin yıldız forvetleri ise şöyle:
"Emmanuel Adebayor: 5 maçta 2 gol, Andre Ayew: 6 maçta 2 gol, Islam Slimani: 5 maçta 1 gol, Papiss Cisse: 3 maçta 2 gol, Burak Yılmaz: 2 maçta 1 gol, Robinho: 6 maçta henüz golü yok."
Forvetler 2, Pepe 3 gol attı
Pepe, ligin yanı sıra siyah-beyazlı takımda forvet bölgesinde görev alan arkadaşlarını da geride bıraktı. 23 yaşındaki Kanadalı Cyle Larin, bu sezon çıktığı 4 maçta henüz gol sevinci yaşamadı. Vagner Love da geride kalan 6 haftada sadece 1 müsabakada görev aldı ancak golle tanışamadı. Beşiktaş'ın bir diğer hücumcusu Mustafa Pektemek ise henüz forma şansı bulamadı.
Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo ise 4 maçta 2 gol atmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!