    28 Eylül 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Pepe Süper Lig'de forvetleri solladı

    Pepe Süper Ligde forvetleri solladı
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu , stoper mevkinde oynamasına rağmen geride kalan 6 haftada attığı 3 golle 'de top koşturan birçok forvetten daha fazla rakip ağları havalandırmış oldu.

    Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan , savunmada görev olmasına rağmen özellikle son maçlarda takımına hem defansta hem de hücumda büyük destek veriyor. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018-2019 sezonunun geride kalan 6 haftasında fileleri 3 kez havalandırdı. Pepe, bu performansıyla ligde boy gösteren çoğu forvet oyuncusundan daha fazla gol atma başarısı gösterdi. Pepe'nin daha fazla gol attığı ligin yıldız forvetleri ise şöyle:

    "Emmanuel Adebayor: 5 maçta 2 gol, Andre Ayew: 6 maçta 2 gol, Islam Slimani: 5 maçta 1 gol, Papiss Cisse: 3 maçta 2 gol, Burak Yılmaz: 2 maçta 1 gol, Robinho: 6 maçta henüz golü yok."

    Forvetler 2, Pepe 3 gol attı
    Pepe, ligin yanı sıra siyah-beyazlı takımda forvet bölgesinde görev alan arkadaşlarını da geride bıraktı. 23 yaşındaki Kanadalı Cyle Larin, bu sezon çıktığı 4 maçta henüz gol sevinci yaşamadı. Vagner Love da geride kalan 6 haftada sadece 1 müsabakada görev aldı ancak golle tanışamadı. Beşiktaş'ın bir diğer hücumcusu Mustafa Pektemek ise henüz forma şansı bulamadı.

    Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo ise 4 maçta 2 gol atmıştı.
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