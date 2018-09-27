Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman tarihi kararı açıkladı!
Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, bugün gerçekleşen toplantıda Türkiye’deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin TL’ye döndürülmesini tartıştıklarını söyleyerek, “Yerleşik oyuncular, hocalar, aynı zamanda menajerlerle TL’ye dönülmesi üzerine kararname gereği de zaten öyle. Bütün kulüpler mutabık kaldı” dedi.
Kulüpler Birliği Vakfı, çeşitli gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak'taki Kulüpler Birliği ofisinde toplandı. Toplantıya kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği olarak yoğun bir gündemleri olduğunu ve kulüplerin katılımıyla çok verimli bir toplantı geçirdiklerini söyleyen Orman, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Türkiye'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin TL'ye döndürülmesini tartıştık aramızda. Yerleşik oyuncular, hocalar, aynı zamanda menajerlerle TL'ye dönülmesi üzerine kararname gereği de zaten öyle. Bütün kulüpler mutabık kaldı. Onun haricinde de futbolun genel problemlerini konuştuk. Önümüzdeki süreç, finansal fair-play gibi süreçleri konuştuk" ifadelerini kullandı.
"18 EYLÜL İTİBARİYLE TL ÜZERİNDEN KONTRATLAR YAPILMASI LAZIM"
Çıkan kanunun futbolcular için yaptırım olmadığını vurgulayan Orman, "18 Eylül itibariyle bu dakikadan sonra TL üzerinden kontratlar yapılması lazım. Kanun bunu söylüyor. Biz de zaten kanunun dediği şekilde uymak zorundayız. Buna sadece bir açıdan bakmamak lazım. Mesela bizim çim bakımımız var onlar da TL'ye dönecek. Bütün her şeyi TL'ye döndüreceğiz. Bütün kulüplerle bunun üzerine mutabakat sağladık. Bugünden itibaren başlayacağız artık" diye konuştu.
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