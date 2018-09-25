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    Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbul'da oynanacak

    Beşiktaş - Kayserispor maçı İstanbulda oynanacak
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    'in 7'nci haftasında oynanacak olan - spor karşılaşması, 'ta oynanacak.

    Kulübü'nün 'ın zeminindeki sorunlar nedeniyle 'de oynama talebinde bulunduğu Beşiktaş - maçının 'da oynanacağı öğrenildi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in, "'ın saha bakımı nedeniyle maçı Kayseri'de oynama talebini kabul ettik" açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği 'ndan () siyah beyazlı kulübe olumlu yanıt çıkmadı. Beşiktaşlı yöneticilerin TFF ile yaptığı görüşmede yaptığı talebin kabul edilmediği ve maçın Vodafone Park'ta oynanacağı belirtildi.

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