Premier Lig zirvede Süper Lig sonda

Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle yapılan kıyaslamada, maç başına 2,59 golle son sırayı aldı ancak Kasımpaşalı Mbaye Diagne, 8 golle bu ligler arasındaki en skorer futbolcu oldu.

Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle yapılan kıyaslamada, maç başına 2,59 golle son sırayı aldı ancak Kasımpaşalı Mbaye Diagne, 8 golle bu ligler arasındaki en skorer futbolcu oldu.

Süper Lig 2018-19 sezonunun ilk 6 haftasındaki karşılaşmaları izleyenler, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki maçlara göre daha az gol izledi.

Hakemlerin sadece 18 kez santrayı gösterdiği 6. hafta, 2017-18 sezonundan bu yana yaşanan en "kısır" hafta olarak kayıtlara geçti. Süper Lig takımları, geçen sezonun 13. haftasından beri ilk kez 18 golde kaldı.

Maç başına 2,59 gol atılan Türkiye ligi böylece Avrupa'nın 5 büyük liginden de daha düşük gol ortalaması yakaladı.

Ortalamanın düşmesinde en büyük etkiyi yapan ekipler, 4'er golü bulunan Bursaspor ve Aytemiz Alanyaspor oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ise 5'er gol kaydedebildi.

Zirve İngiltere Premier Lig'in

Kulüplerin elde ettiği gelirler ve yaptığı transfer harcamalarıyla öne çıkan İngiltere Premier Lig, 2,9 gol ortalamasıyla Avrupa'nın diğer dört büyük ligini geçti. İngiltere liginin "en gollü lig" unvanını almasına en büyük katkıyı, 6 haftada 19 defa (ortalama 3,16) ağları sarsan Manchester City yaptı.

Bundesliga ve Ligue 1 de 2018-19 sezonuna hızlı girdi. Bundesliga, ilk 4 haftadaki 2,86 gol ortalamasıyla ikinci, Ligue 1 ise 6 hafta sonundaki 2,83 ortalamasıyla üçüncü sırayı aldı.

Fransa ligindeki 6 maçını da kazanan Paris Saint-Germain, 20 (ortalama 3,33) golle Avrupa'nın 5 büyük ligi arasındaki en skorer takım oldu.

Juventus'un Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesiyle ilginin arttığı Serie A, 5 hafta sonunda 2,67 gol ortalamasına ulaştı.

Avrupa'nın en fazla gol atılan liglerinden La Liga'nın, maç başına 2,61 golle son sırada kalması ise dikkati çekti.

Türkiye ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına üretilen gol sayıları şöyle:

Lig Ülke Hafta Oynanan maç Toplam gol Maç başına atılan gol 1 Premier Lig İngiltere 6 60 174 2,9 2 Bundesliga Almanya 4 36 103 2,86 3 Ligue 1 Fransa 6 60 170 2,83 4 Serie A İtalya 5 49 131 2,67 5 La Liga İspanya 5 49 128 2,61 6 Süper Lig Türkiye 6 54 140 2,59

Diagne, Avrupa'daki golcüleri geride bıraktı

Bu sezon Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, 6 karşılaşmaya 8 gol sığdırdı. 26 yaşındaki forvet oyuncusu, bu performansıyla Avrupa'nın 5 büyük liginin gol krallarını geçmeyi başardı.

Avrupa liglerinin en skorerleri sıralamasında Diagne'yi, 6 golle Ligue 1'in gol krallığı yarışını önde götüren Olympique Marsilya'dan Florian Thauvin izledi.

Krzysztof Piatek (Genoa), Lionel Messi (Barcelona), Cristhian Stuani (Girona), Eden Hazard (Chelsea) ve Aleksandar Mitrovic (Fulham) ise 5'er gol attı.

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Spor Toto Süper Lig'deki gol kralları şöyle sıralandı:

Futbolcu Kulübü Lig Maç sayısı Gol Gol ortalaması 1 Mbaye Diagne Kasımpaşa Süper Lig 6 8 1,3 2 Florian Thauvin Olympique Marsilya Ligue 1 6 6 1 3 Krzysztof Piatek Genoa Serie A 4 5 1,25 Lionel Messi Barcelona La Liga 5 5 1 Cristhian Stuani Girona La Liga 5 5 1 Eden Hazard Chelsea Premier Lig 6 5 0,83 Aleksandar Mitrovic Fulham Premier Lig 6 5 0,83 8 Ondrej Duda Hertha Berlin Bundesliga 4 4 1