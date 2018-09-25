    25 Eylül 2018, Salı

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    Rıdvan Dilmen: "Penaltıdan önce Slimani, Vida'ya faul yaptı"

    Penaltıdan önce faul var!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    ile arasında oynanan maçın 85. dakikasına Atiba ile Ayew'in pozisyonu damga vururken pozisyon hakkında konuştu ve daha öncesinde faul olduğunu söyledi.

    Derbinin ardından NTV'de değerlendirmelerde bulunan 'un penaltı için VAR'a gitmiş olması durumunda Atiba - Ayew pozisyonundan önce Slimani'nin Vida'ya yaptığı faulü göreceğini ifade etti.

    HAKEM VAR'A GİTSE BAŞKA ŞEY GÖRECEK

    VAR sistemine vurgu yapan Dilmen "Atiba'nın pozisyonu ile ilgili dirsekten penaltı dediler. Hakem hocalarımız da penaltı diyor. Atiba topa çıkıyor, elleri açık, muhtemelen o sırada stadın ışıkları yüzüne geldi, kendisini ayarlayamadı, pozisyon penaltı. Ancak burada doğru soru şu; Neden VAR'a gidilmedi. Fırat Aydınus ve Riva'daki ekip VAR ile ilgili korkunç bir fırsatı kaçırdı. Bence sezonun en önemli VAR uygulaması uygulanacaktı ve öylesine güzel bir netice alacaktık ki VAR'ı savunmayanları da ikna edecekti. Neden? Penaltı için kulağına söyleyeceklerdi, Aydınus da pozisyonu geri alıp izlerken, stattaki 50 bin kişi bekleyecekti ancak belki de Aydınus, Vida'nın lehine faul, belki de Slimani'ye sarı kart gösterecekti. Pozisyonun başlangıcında Vida'nın eli geliyor ancak onun için VAR istenmeyecekti. Pozisyon penaltı, çünkü elle oynama var. Herkes penaltı diyor, ben de penaltı diyor. Bazı maçlarda VAR'a bakalım diyorlar ancak bir önceki pozisyonda ofsayt varmış. Akhisar - Galatasaray maçında bu golü neden iptal etti diyoruz ama meğerse daha atağın başındaki pozisyonu ofsayt olarak değerlendirmiş VAR" şeklinde konuştu.



    PENALTIDAN ÖNCE FAUL VAR

    Atiba - Ayew pozisyonundaki penaltıdan önce Slimani'nin Vida'ya yaptığı hareketin faul olduğunu vurgulayan Dilmen, "Atiba'nın pozisyonu penaltı ama başlangıçta aleyhine bir faul çıkacaktı. Bir serzeniş olacaktı ancak görüntü var, gerçek var. Görüntüde Slimani'nin elini görüyor muyuz? Görüyoruz. Vida düşüyor mu? Düşüyor. Devam ediyor mu? Ediyor? Fırat Aydınus penaltı için VAR'a gittiği zaman Slimani - Vida pozisyonunu görüyor mu? Görüyor! Alsana VAR'ın şahane örneği. Atiba - Ayew pozisyonu penaltı ama öncesinde Slimani'nin Vida'ya hareketi de faul diyor. VAR'a gidilse bu pozisyon da görülecekti. Fenerbahçe'nin penaltısı atlandı, tüh dedim (Fenerbahçeliyiz ya) ancak bir baktım ki o penaltıdan önce 'ın faulü atlanmış, Beşiktaş'ın da hakkını yemeyelim" dedi.

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