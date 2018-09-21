Bursaspor 0-0 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.
İşte mücadelenin dakika dakika özeti
3. dakikada Tunay'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Sakho'nun ağlara gönderdi top VAR kararıyla iptal edildi.
8. dakikada İrfan Can'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Epureanu'nun kafa vuruşu auta gitti.
18. dakikada Saivet'in ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Mert son anda köşeden çıkarttı.
35. dakikada Visca'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mahmut'un kafa vuruşunu Okan son anda çeldi.
39. dakikada Umut'un hatalı pasında sağ çaprazdan topla buluşan Visca'nın şutu yan ağlarda kaldı.
44. dakikada Tunay'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Sakho'nun şutunu Mert kurtardı.
50. dakikada Aytaç'ın İrfan Can'a yaptığı müdahale sonrası müsabakanın hakemi VAR'a giderek beyaz noktayı gösterdi.
52. dakikada Adebayor'un kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Okan sağ köşeden penaltıyı kurtardı.
61. dakikada Tunay'ın ceza sahası dışından çektiği şutu Mert kurtardı.
67. dakikada Saivet'in pasında rakiplerinden sıyrılan Tunay'ın şutu az farkla auta gitti.
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