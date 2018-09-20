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FIFA tarihinde ilk defa! Zirvede iki ülke...
Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında zirveyi, aynı puana sahip Fransa ile Belçika paylaştı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-0 mağlup eden Belçika, son dünya şampiyonu Fransa ile puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu.
Fransa ve Belçika'nın 1729 puanla zirveyi paylaşması, son 25 yıldır uygulanan FIFA sıralamasında ilk kez gerçekleşti. İki ülkeyi, 1663 puanla Brezilya takip etti.
A Milli Takım, 1456 puanla 38. sıradaki yerini korudu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ekim'de açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Belçika
|1729
|+1
|Fransa
|1729
|-
|3
|Brezilya
|1663
|-
|4
|Hırvatistan
|1634
|-
|5
|Uruguay
|1632
|-
|6
|İngiltere
|1612
|-
|7
|Portekiz
|1606
|-
|8
|İsviçre
|1598
|-
|9
|İspanya
|1597
|-
|10
|Danimarka
|1581
|-1
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