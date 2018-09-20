    21 Eylül 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    FIFA tarihinde ilk defa! Zirvede iki ülke...

    FIFA tarihinde ilk defa!
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 Giriş Tarihi: 20.09.2018

    Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği () dünya sıralamasında zirveyi, aynı puana sahip ile paylaştı.

    'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-0 mağlup eden , son dünya şampiyonu ile puanını eşitleyerek zirveye ortak oldu.

    Fransa ve Belçika'nın 1729 puanla zirveyi paylaşması, son 25 yıldır uygulanan FIFA sıralamasında ilk kez gerçekleşti. İki ülkeyi, 1663 puanla takip etti.

    A , 1456 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

    Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Ekim'de açıklanacak.

    Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

    SıraTakımPuanDeğişim
    1Belçika1729+1
    Fransa1729-
    3Brezilya1663-
    4Hırvatistan1634-
    5Uruguay1632-
    6İngiltere1612-
    7Portekiz1606-
    8İsviçre1598-
    9İspanya1597-
    10Danimarka1581-1
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