    22 Eylül 2018, Cumartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Spor Toto Süper Lig: B.B. Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 0 - 1

    Ankaragücü son dakikada güldü
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 Giriş Tarihi: 21.09.2018

    ’in 6’ncı hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde ’nü misafir etti. Konuk takım ’nin 8’inci dakikada görmesi sonucu 82 dakikayı 10 kişi oynadığı maçı son dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

    Mücadelenin dakika dakika özeti

    8'inci dakikada 'nin Emrah'a yaptığı müdahaleye devam diyen hakem , BB Erzurumsporluların itirazı üzerine VAR'a baktı. Hakem Çınar, Bakary Kone'ye gösterdi.

    23'ncü dakikada Emrah sağ kanattan defansını tek tek geçerek cezalanına girdi. Munsy'nin önüne gelen topu defans son anda uzaklaştırdı. Sunu'nun devam ettirdiği atakta top kaleci Hopf'ta kaldı.

    32'nci dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında Koulossa kaleci Sehiç'le karşı karşıya kaldığı anda Leo son anda topu taca attı.

    41'inci dakikada Emrah'ın sağdan ilerleyerek yattığı ortaya Sunu'nun vole şutunda top az farkla auta çıktı.

    42'nci dakikada 'ın kale sahasına yaptığı ortaya yükselen Emrah topu kafa şutuyla kaleye gönderdi. Kaleci Hopf, Sunu'nun önünde topu yumrukladı.

    45'nci dakikada ilk yarının uzatma dakikalarında İbrahim Akdağ'ın sert şutunu kaleci Hopf yumrukladı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    49'uncu dakikada Dos Santon'un ceza sahası dışından attığı sert şut savunmaya çarparak kale direğinin yanından kornere çıktı. Kornerden gelen topla buluşan 'un kale direği dibinden çektiği şutu kaleci Hopf kornere çeldi.

    54'üncü dakikada MKE Ankaragücü cezaalanı önünde topla buluşan Sunu'nun sert şutunu kaleci Hopf parmaklarıyla dokunarak kornere attı.

    77'nci dakikada Emrah'ın kalenin köşesine giden şutunda Hopf topa son anda uzanarak kornere gönderdi.

    88'inci dakikada Jasmin Scuk'un yaklaşık 20 metreden çektiği şutu Hopf kornere çeldi. Kullanılan köye atışından sonuç çıkmadı.

    89'uncu dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında oyuna ikinci yarıda giren Kenan sağ kanattan sürdüğü topu cezaalanına girerken sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

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