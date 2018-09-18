    19 Eylül 2018, Çarşamba

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı

    Süper Ligde 5. hafta tamamlandı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    Spor Toto ’de 5. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. , ve haftayı kayıpsız geçti.

    Spor Toto 'de 5. Hafta mücadeleleri tamamlandı. evinde, 'yı 4-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.

    , sahasında E. ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Malatya temsilcisini 2-1 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

    Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 mağlubiyet alan , ise deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Konya temsilcisini, 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

    Spor Toto Süper Lig'de 5.haftanın sonuçları şu şekilde:

    Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 1
    MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0
    Beşiktaş: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor:1
    : 2 - : 0
    Demir Grup Sivasspor: 2 - BB Erzurumspor: 2
    : 4 - : 0
    Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1
    : 1 - Bursaspor: 1
    Aytemiz : 1 - : 0
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