Süper Ligde 5. hafta tamamlandı

19 Eylül 2018, Çarşamba
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Beşiktaş, sahasında E.Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Malatya temsilcisini 2-1 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ise deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Konya temsilcisini, 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'de 5.haftanın sonuçları şu şekilde:
Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 1
MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0
Beşiktaş: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor:1
Göztepe: 2 - Kayserispor: 0
Demir Grup Sivasspor: 2 - BB Erzurumspor: 2
Medipol Başakşehir: 4 - Antalyaspor: 0
Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1
Çaykur Rizespor: 1 - Bursaspor: 1
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 0
Süper Lig'de 5. hafta tamamlandı
Giriş Tarihi: 18.09.2018
Spor Toto Süper Lig’de 5. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız geçti.
Spor Toto Süper Lig'de 5. Hafta mücadeleleri tamamlandı. Galatasaray evinde, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirvenin yeni sahibi oldu.
Beşiktaş, sahasında E.Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Malatya temsilcisini 2-1 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe, ise deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Konya temsilcisini, 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'de 5.haftanın sonuçları şu şekilde:
Galatasaray: 4 - Kasımpaşa: 1
MKE Ankaragücü: 1 - Akhisarspor: 0
Beşiktaş: 2 - Evkur Yeni Malatyaspor:1
Göztepe: 2 - Kayserispor: 0
Demir Grup Sivasspor: 2 - BB Erzurumspor: 2
Medipol Başakşehir: 4 - Antalyaspor: 0
Atiker Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1
Çaykur Rizespor: 1 - Bursaspor: 1
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Trabzonspor: 0
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