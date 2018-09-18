Hürriyet Gücer resmen açıkladı! Bırakıyor...

Süper Lig'in tecrübeli orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Gaziantepspor, Ankaragücü, Eskişehirspor, Ankaraspor gibi takımların formasını giyen orta saha oyuncusu Hürriyet Gücer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.

Hürriyet Gücer'in veda mesajı şöyle:



"10 yaşında başladığım futbol kariyerime iyisiyle kötüsüyle birçok anı sığdırdım.Hep elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak taşıdığım formanın hakkını vermek için çabaladım.Artık futbola değil ama futbolculuk kariyerime noktayı koyma vakti..Beni yetiştiren ve bana emeği geçen hatalarımdan ders çıkarmamı sağlayan tüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim.Tekrardan yeşil çimlerde karşılaşmak dileğiyle."





(Hürriyet Gücer, Süper Lig'de uzun yıllar forma giydi)



Alex de Souza onun için, "Hürriyet Gücer'e aslında ayrı bir parantez açmak istiyorum. Ben Hürriyet'e karşı oynamayı seviyordum aslında. Gayet keyifli geliyordu. Çünkü artık bir süre sonra komik olmaya başladı. Espriler dönmeye başladı. Gerek saha içinde, gerek saha dışında... Biz saha içinde gerekli mücadeleyi yapıyorduk. Vuruyorduk, kırıyorduk, dikişler atılıyordu, hepsi oluyordu ama maç sonunda birbirimize sarılıyorduk. Bunu yapmayı başarabilecek bir noktaya gelmiştik Hürriyet'le. Bu yüzden bana keyif veriyordu bu" demişti.





(Hürriyet Gücer, Türk futboluna Alex de Souza'yla olan mücadeleleriyle damgasını vurdu)