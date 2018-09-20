    21 Eylül 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Spor Toto Süper Lig'de perde açılıyor

    Süper Ligde 6. hafta perdesi açılıyor
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 20.09.2018

    'de 6. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

    Saat 20.00'de başlayacak müsabakalarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü, Bursaspor-Medipol karşı karşıya gelecek.

    Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe ile , 24 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

    Süper Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

    20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

    22 Eylül Cumartesi:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

    16.00 Kayserispor-Atiker (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

    23 Eylül Pazar:

    16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    19.00 Antalyaspor-Demir Grup (Antalya)

    19.00 Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)

    24 Eylül Pazartesi:

    21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

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