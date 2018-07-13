    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Johannes Hopf, Ankaragücü'nde

    Ankaragücünden kaleci transferi
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden , 'nin İsveçli kalecisi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    'nün Beştepe Tesisleri'ne gelen İsveçli kaleci Hopf, kendisini sarı lacivertli kulübe bağlayan ön sözleşmeye imza atarak, "Ankaragücü'ne transfer olduğum İçin mutlu ve gururluyum" dedi.

    Ankara'yı çok sevdiğini sözlerine ekleyen Hopf, "Ankaragücü, taraftarı ile güçlü bir kulüp. Ankara'yı çok seviyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, Ankaragücü ile başarılar kazanacağıma eminim" ifadelerini kullandı.

    31 yaşındaki ve 1.91 boyundaki tecrübeli kaleci 2015 yılının Temmuz ayında İsveç ekibi Hammarby'den 'ne transfer olmuştu.

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