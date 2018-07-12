    13 Temmuz 2018, Cuma

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig ekiplerine VAR eğitimi verilmeye başlandı

    Süper Lig ekiplerine VAR eğitimi verilmeye başlandı
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Giriş Tarihi: 12.07.2018

    Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) eğitim çalışmaları başladı.

    Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Süper Lig takımlarından Bursaspor'a VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.

    Afyonkarahisar'da gerçekleşen eğitimde Bursaspor Kulübü teknik kadrosu ile futbolcularına, VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı.

    Sunumun ardından Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda Bursaspor ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanan ve VAR sisteminin uygulandığı müsabakanın 64. dakikasında hakem Koray Gençerler, saha kenarındaki monitörden pozisyonu izleyip Balıkesirspor Baltok lehine bir penaltı verdi.

    VAR eğitim çalışmalarının, Spor Toto Süper Lig'deki diğer kulüplerle devam edeceği açıklandı.

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