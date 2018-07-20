20 Temmuz 2018, Cuma
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Hollanda'nın Sparta Rotterdam kadrosunda bulunan ve geçen sezonu 3. Lig seviyesi olan Tweede Divisie'de rezerv takımla geçiren ancak başarılı performansı ile bu yaz A Takıma alınan Halil İbrahim Dervişoğlu, transferin yeni gözdesi...
Transfer derbisi! G.Saray ve F.Bahçe Halil İbrahim Dervişoğlu'nu istiyor
Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018
Hollanda'nın Sparta Rotterdam kadrosunda bulunan ve geçen sezonu 3. Lig seviyesi olan Tweede Divisie'de rezerv takımla geçiren ancak başarılı performansı ile bu yaz A Takıma alınan Halil İbrahim Dervişoğlu, transferin yeni gözdesi...
FENERBAHÇE VE GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE
Genç forvetle ilgilenen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir adım önde olduğu, Beşiktaş'ın ise iki ezeli rakibe nazaran arkada kaldığı öğrenildi.
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