    20 Temmuz 2018, Cuma

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    Transfer derbisi! G.Saray ve F.Bahçe Halil İbrahim Dervişoğlu'nu istiyor

    F.Bahçe ve G.Saraydan transfer düellosu
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 Giriş Tarihi: 20.07.2018

    Hollanda'nın Sparta Rotterdam kadrosunda bulunan ve geçen sezonu 3. Lig seviyesi olan Tweede Divisie'de rezerv takımla geçiren ancak başarılı performansı ile bu yaz A Takıma alınan Halil İbrahim Dervişoğlu, transferin yeni gözdesi...

    FENERBAHÇE VE GALATASARAY BİR ADIM ÖNDE
    Genç forvetle ilgilenen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bir adım önde olduğu, Beşiktaş'ın ise iki ezeli rakibe nazaran arkada kaldığı öğrenildi.

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