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    08 Mayıs 2018, Salı

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Süper Lig'de kalan maçlar ve küme düşecek olan takımlar 2018

    Süper Ligde kalan maçlar ve küme düşecek olan takımlar
    SPOR TOTO SÜPER LİG
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken zirve yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de kızıştı.

    Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken zirve yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de kızıştı.

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