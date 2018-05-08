08 Mayıs 2018, Salı
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Süper Lig'de kalan maçlar ve küme düşecek olan takımlar 2018
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018
Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken zirve yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de kızıştı.
Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken zirve yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de kızıştı.
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